Bahar Şahin'den kötü haber! Eğlence gecesi hastanede son buldu!

Önceki akşam katıldığı davette derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde toplayan oyuncu Bahar Şahin, bütün gece oldukça eğlendi. Dün öğle saatlerinde hastaneden serum fotoğrafı paylaşan Şahin sevenlerini korkuttu.

DİKKAT ÇEKEN NOT

Genç oyuncu serum fotoğrafına “Sen bunu hak ettin Bahar” notunu yazarak paylaşması dikkat çekerken Şahin'e "geçmiş olsun" mesajları yağdı.

DORUKHAN TOKÖZ İLE AŞK YAŞIYOR

Bir dönem Cenan Adıgüzel ve Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ile yaşadığı aşklarla gündeme gelen Şahin, Dorukhan Toköz ile yer aldığı bu fotoğrafı, "Lovelandık" notu ile Instagram hesabından yayınlamıştı.