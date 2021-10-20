Misafir dizisi konusu nedir? Misafir oyuncu kadrosunda kimler var?Ekrem Aydın boşanma arifesinde oldukları eşini avukata götürme bahanesiyle kandırdı! Ormanda benzin dökerek yaktı!Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Alper Ulusoy hangi takımlı?Şevval Şahin vücudundaki dövmeleri tek tek göstererek anlamlarını saydı! Yapılırken çekilen kareleri de yayınladı!'Siyasi cinayetler' hakkında yazılı metin yayınladı! Alaattin Çakıcı Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı! "İlk siyasi cinayetiniz ben olayım. Biraz erkeklik varsa beni öldürürsünüz"Denim Kumaş Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıİstanbul Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu kimin, nerede? Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdundaki olay nedir?Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıSena Sever'in ablası fenomen Ebru Sever Türk tesettürden çıktı, takipçilerinden linç yedi!Çift İğne Makineci Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Bahar Şahin'den kötü haber! Eğlence gecesi hastanede son buldu!

Bahar Şahin'den kötü haber! Eğlence gecesi hastanede son buldu!

Önceki akşam bir davete katılan güzel oyuncu Bahar Şahin hastaneden serum fotoğrafı paylaşarak “Sen bunu hak ettin Bahar” notunu düştü.

Bahar Şahin'den kötü haber! Eğlence gecesi hastanede son buldu!

Önceki akşam katıldığı davette derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde toplayan oyuncu Bahar Şahin, bütün gece oldukça eğlendi. Dün öğle saatlerinde hastaneden serum fotoğrafı paylaşan Şahin sevenlerini korkuttu.

DİKKAT ÇEKEN NOT

Genç oyuncu serum fotoğrafına “Sen bunu hak ettin Bahar” notunu yazarak paylaşması dikkat çekerken Şahin'e "geçmiş olsun" mesajları yağdı.

Bahar Şahin'den kötü haber! Eğlence gecesi hastanede son buldu!

DORUKHAN TOKÖZ İLE AŞK YAŞIYOR

Bir dönem Cenan Adıgüzel ve Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ile yaşadığı aşklarla gündeme gelen Şahin, Dorukhan Toköz ile yer aldığı bu fotoğrafı, "Lovelandık" notu ile Instagram hesabından yayınlamıştı.

Bahar Şahin'den kötü haber! Eğlence gecesi hastanede son buldu!

Bahar Şahin'den kötü haber! Eğlence gecesi hastanede son buldu!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT