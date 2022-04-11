Bahar Sinan bulundu mu? Pendik'te kaybolan genç kız Bahar Sinan kaç gündür kayıp? 15 yaşındaki genç kız İstanbul Pendik'te kayıp olarak aranıyor.

PENDİK'TE KAYBOLAN GENÇ KIZ BAHAR SİNAN KAÇ GÜNDÜR KAYIP?

15 yaşındaki Bahar Sinan isimli genç kızın iki gündür kayıp olduğu öğrenildi. Kayıp genç kızın bulunması için Pendik'in çoğu yerel sitesinde ve sosyal medyasında kayıp ilanları verildi.

İşte örnek ilanlardan biri:

"Lütfen profil, sayfa ve gruplarda paylaşalım.

Üzerinde siyah şişme mont ve beyaz ayakkabı vardır.

Bahar'ı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ve 0541 397 15 19 numaralı telefondan babasını arayabilir."

BAHAR SİNAN BULUNDU MU?

2 gündür kayıp olan genç kız henüz bulunamadı. Bahar Sinan ile ilgili bilgiler geldiğinde haberimizin içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz.