Süper Lig'de sezon sonu başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da, adaylığını ilan eden isimlerin yanı sıra taraftarın, adaylığını ilan etmesini beklediği isimler var. Bu isimlerin başında gelen iş insanı Bahattin Demirbilek, son günlerde oldukça konuşuluyor. Geçmiş dönemde sarı-kırmızılı ekipte başkanlık hayalinin olduğunu belirten Demirbilek, Galatasaraylı taraftarlar tarafından başkanlığa aday olması için davet ediliyor. Peki, Bahattin Demirbilek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bahattin Demirbilek'in kişisel serveti ne kadar? Eşi kimdir? İşte detaylar...

BAHATTİN DEMİRBİLEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1971 yılında dünyaya gelen Bahattin Demirbilek, yaşamını Rusya'da sürdürüyor. Demirbilek, ülkenin en büyük inşaat şirketleri arasında yer alan ESTA Construction'u kurdu. Bu inşaat şirketi ile birçok büyük iş alan Demirbilek, 2018 yılında dünyanın en büyük şirketleri arasında ilk 200 şirket arasında 159. sırada yer aldı. Ankara’da büyüyen ve çalışma hayatına 15 yaşında başlayan Bahattin Demirbilek, 1993’te yani 22 yaşında Rusya’ya gitti.

SERVETİ NE KADAR?

Bahattin Demirbilek'in tam olarak serveti bilinmese de Rusya'nın en zengin iş insanları arasında yer alıyor. Profesyonel olarak yıllarca Rusya’da çalışan Demirbilek 33 yaşında ESTA Construction’ı kurdu.

2005 yılında kurduğu şirketi 2018 yılında dünyanın en büyük 250 inşaat şirketinden biri haline getiren Demirbilek aynı zamanda “Hayatın anlamı ve çocukluk aşkım” sözleriyle nitelendirdiği ve kongre üyesi olduğu Galatasaray sevdası nedeniyle oğlunun adını Aslan koydu. Demirbilek, aynı zamanda Krasnodar Spor Kulübü’nün yöneticilerindendir.

BAHATTİN DEMİRBİLEK'İN EŞİ KİMDİR?

Sosyal mecralarda ve internet üzerinde Bahattin Demirbilek'in eşi hakkında bir bilgi bulunmuyor.