Bahçede motorlu testereyle odun kesmek istedi, boynundan ağır yara alan genç hayatını kaybetti

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre 22 yaşındaki Barış Keskin bahçede motorlu testereyle odun keserken ağaç motorunun sıçraması sonucu boynundan ağır yaralandı. Olayın ardından 112 sağlık ekiplerine haber verildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Motorlu testereyle odun kesen genç çok geçmeden hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen 22 yaşındaki Keskin hayata gözlerini yumdu. Gencin yakınları acı haberle yasa boğuldu.

Kazanın meydana geldiği bahçede olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Gencin cansız bedeninin otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderileceği belirtildi.

(İHA)