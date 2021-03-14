Bahçede motorlu testereyle odun kesmek istedi, boynundan ağır yara alan genç hayatını kaybetti
Samsun'da motorlu testereyle odun kesen genç boynundan ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre 22 yaşındaki Barış Keskin bahçede motorlu testereyle odun keserken ağaç motorunun sıçraması sonucu boynundan ağır yaralandı. Olayın ardından 112 sağlık ekiplerine haber verildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Motorlu testereyle odun kesen genç çok geçmeden hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen 22 yaşındaki Keskin hayata gözlerini yumdu. Gencin yakınları acı haberle yasa boğuldu.
Kazanın meydana geldiği bahçede olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Gencin cansız bedeninin otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderileceği belirtildi.
(İHA)