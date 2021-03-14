Erol Toy kimdir?Taner Taşkın Tuzlaspor teknik direktörlüğünden istifa etti!Erol Toy vefat etti, acılı haberi kızı sosyal medya hesabından duyurduTaksim'de koronavirüs tedbirlerine uymayan turistlere cezaDünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun oğlu babasının izinden gitti! Minik elleriyle sürdüğü motor pes dedirttiTaner Taşkın kimdir, nereli ve kaç yaşında?Teşkilat dizisi hangi gün oynuyor, hangi kanalda yayınlanıyor, saat kaçta başlıyor? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandıBahçede motorlu testereyle odun kesmek istedi, boynundan ağır yara alan genç hayatını kaybettiŞaban ayı ile ilgili sözler| Şaban ayı sözleri, mesajları dualı, hadisli 2021
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bahçede motorlu testereyle odun kesmek istedi, boynundan ağır yara alan genç hayatını kaybetti

Bahçede motorlu testereyle odun kesmek istedi, boynundan ağır yara alan genç hayatını kaybetti

Samsun'da motorlu testereyle odun kesen genç boynundan ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre 22 yaşındaki Barış Keskin bahçede motorlu testereyle odun keserken ağaç motorunun sıçraması sonucu boynundan ağır yaralandı. Olayın ardından 112 sağlık ekiplerine haber verildi.

HAYATINI KAYBETTİ 

Motorlu testereyle odun kesen genç çok geçmeden hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen 22 yaşındaki Keskin hayata gözlerini yumdu. Gencin yakınları acı haberle yasa boğuldu.

Kazanın meydana geldiği bahçede olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Gencin cansız bedeninin otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderileceği belirtildi.

Bahçede motorlu testereyle odun kesmek istedi, boynundan ağır yara alan genç hayatını kaybettiBahçede motorlu testereyle odun kesmek istedi, boynundan ağır yara alan genç hayatını kaybettiBahçede motorlu testereyle odun kesmek istedi, boynundan ağır yara alan genç hayatını kaybetti

(İHA)

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT