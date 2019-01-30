Bahçeli: AK Parti'nin adayını destekleyeceğiz

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında Bahçeli ve Özhaseki kameralar karşısına geçti. Özhaseki, "Değerli genel başkanımızın ziyaretleri bize onur vermiştir, güç katmışlardır. Çok teşekkür etmek istiyorum." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli ise şöyle konuştu:

Çok muhterem basın mensubu arkadaşlarım, yaklaşık 61 gün sonra Türkiye'de önemli bir seçim gerçekleştirilecektir. Mahal idareler seçimleri geçmişte her dönem için önemlidir, anlamlıdır. Ancak sayın başkan adayımızın söylediği şekliyle bu seçim daha farklı bir önem taşımaktadır.

Siyasi partilere başarılar diliyoruz. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oluşturulması sırasında başlatılan Yenikapı ruhu içerisinde, MHP, Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçimde de gönül birlikteliğiyle hareket etmektedir. Adayımız sayın Özhaseki'dir. Ve milliyetçi camia, bütün kurul ve kuruluşlarıyla davasına gönül vermiş arkadaşlarıyla sayın Özhaseki'nin etrafında kenetlenerek çalışmalarını sürdürecektir.

Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın Binali Yıldırım'ın yerine hangi AK Partili ismi aday gösterirse koşulsuz destekleyeceğiz.