IHAAW184925-SIY/07-03-2019 - MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Avusturya Bozkurt'tan rahatsız! CHP ve İP'in zillet ortağı HDP de rahatsız. Bir terörist "Bozkurt işareti yapan kardeşimiz değil" diyor. Be hey ahmak, be hey alçak; seni kardeş sayan kim? Seni kardeş yerine koyan kim? Senin yanın Kandil, Bozkurt'un yanı büyük Türk milleti." 07.03.2019 18:49:25 TSI NNNN