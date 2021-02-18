Bahçeli, CHP ve İYİ Partinin eleştirilerine tepki gösterdi! 'Pkk'nın yedek kulübesi olduklarının delilidir!'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,Twitterdan yaptığı paylaşımlarla CHP ve İYİ Parti'ye sert sözlerle tepki gösterdi. Bahçeli, 'CHP ve İyi Parti'nin, HDP'ye en küçük eleştiri bile yapamamasını' kınadı.

Devlet Bahçeli söz konusu iki partiye, "her iki partinin HDP’ye en küçük eleştiri dahi yapamaması utanç verici bir çirkinlik, PKK’nın yedek kulübesi olduklarının delilidir." diyerek tepki gösterdi.

Bahçeli, "Gara’da devleti karalamak terör örgütü PKK’yı aklamak demektir. Bu dil terörist Karayılan’ın dilidir." dedi.

Muhalefetin, iktidarı eleştirmesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Bilinmesini özellikle ve önemle isterim ki, Cumhur İttifakı’nın ortağı olarak şayet Gara’yla ilgili bir sorumlu aranıyorsa biz de varız, bu sorumluluğun altına seve seve girmeye hazırız. Türk devleti Gara’da hata yapmamış, hıyanete bedel ödettirmiştir. Zilletin karın ağrısı budur." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin diğer açıklamaları şu şekildedir.