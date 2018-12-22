Bahçeli, "Fırat’ın doğusu Firavun sığınağı, orası Yezid’in saklandığı deliktir"

IHAAW192558-SIY/22-12-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın doğusu yılan-çıyan yuvası! Orası Firavun sığınağı, orası Yezid'in saklandığı delik. Orası kurumadıkça, baştan ayağa temizlenmedikçe ne huzur bulacağız, ne de güvenli olacağız. Milli beka için Fırat'ın doğusuna tam saha operasyon hayat memat meselesi" dedi. 22.12.2018 19:25:58 TSI NNNN