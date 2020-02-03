Bahçeli, İdlib'deki hain saldırı hakkında sert açıklamalarda bulundu

MHP lideri Devlet Bahçeli, İdlib'de Esad rejiminin 4 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili çok sert tepki gösterdi. Konuşmasının sonuna kadar ise sert tavrından hiç ödün vermedi.

Bahçeli yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi:

"İdlib, Türkiye düşmanlarına zindan edilmeli. Katiller döktükleri kanın bedelini şu yada bu şekilde ödemelidir. Bu zorba cezasını bulmadan Suriye'de huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir" dedi ve sözlerine şöyle devam etti "MHP olarak her türlü tedbir ve karara destek veririz" açıklamalarını yaptı.

İDLİB MÜTABAKATINI TÜRKİYE BOZMAMIŞTIR

Sert üslubunu konuşmasının sonuna kadar devam ettiren Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti: "TSK'nın gözlem noktalarının güvenliği temin edilmeli, Esad saldırısından dolayı pişman edilmelidir.Siyasi ve diplomatik girişimlerimizin yanı sıra askeri caydırıcılığımız da sonuna kadar kullanılarak İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmelidir. İdlib mutabakatını bozan veya ihlal eden tarafın Türkiye olmadığı meydandadır." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib’den gelen acı haberle sarsılmıştık. MSB tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki çatışmaların önlenmesi için göreve gönderilen Mehmetçiklerimizin rejim güçleri tarafından top atışlarıyla vurulduğu belirtilmişti. Saldırıda 4 askerimiz şehit olurken, 1'i ağır 9 askerimiz de yaralanmıştı.

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