Bahçeli: "Zilletin bir numaralı destekçisi PKK'dır"

IHAAW162418-SIY/26-02-2019 - MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün ülkemizde, bir yanda Türk milletinin kutlu iradesinden doğmuş, ifade kudretiyle doğrulmuş Cumhur İttifakı varken, diğer yanda feyzini Türkiye düşmanlarından alıp ikbal hesabı yapan Zillet İttifakı bulunmaktadır. Zilletin bir numaralı destekçisi PKK'dır. CHP-HDP-İP-SP-ÖDP aynı çizgide, aynı emel ve hedefin izindedir. FETÖ ise bunlarla aynı hizadadır" dedi. 26.02.2019 16:24:18 TSI NNNN