Bahçeli'den AYM'nin Demirtaş kararına sert sözler!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye, 15 Temmuz’da dar kadrolu ve asker kisvesine bürünen hain FETÖ tarafından işgal edilmek istenmiştir. O meşum ve melun gece ilk günkü etkisini milli vicdanda hala korumaktadır. Darbeci teröristler tarafsız ve objektif Türk mahkemeleri önünde hesap vermişlerdir. dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin twitter hesabından yaptığı açıklama;