Bahçeli'den 'HDP kapatılsın' çağrısı: HDP ile hesaplaşmadan PKK bitirilemez!

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, Gara'da adice katledilen vatandaşlarımızı ele aldığı konuşmasında HDP'ye sert eleştirilerde bulundu. Şehitlerimin kanının HDP'nin de elinde olduğunu belirten Bahçeli, parti kapatılmadan PKK ile hesaplaşmanın tamamlanamayacağını söyledi.

"İHANETLERİNİN BEDELİ CANSIZ BEDENLERİYLE ÖDENDİ"

MHP Grup Toplantısı kapsamında TBMM'de konuşan Bahçeli, Türk Milleti'nin yaşam mottosu olarak belirlediği "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışına değinerek tarihi varlığımızı kimsenin lütfuna borçlu olmadığımıza, bu toprakların kanla, başla, ömürle kazanıldığına işaret etti.

Türk milletinin tarih boyunca bitmek tükenmek bilmeyen tahrik kampanyalarına maruz kaldığını söyleyen Bahçeli, bu ülkenin terörle mücadelesini küçümseyenlerin de en az eli silahlı bir terörist kadar alçak ve adi olduğunu belirtti.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara'da şehit verilen 13 Türk vatandaşı ile ilgili konuşan Bahçeli, Pençe Kartal-2 Harekatı'nın geçtiğimiz cumartesi günü tamalandığını ve bu harekatla birlikte teröristlerin, ihanetlerinin bedelini cansız bedenleriyle ödediklerini söyledi.

"GARA'DA AKAN KAN, PKK'YA KOL KANAT GERENLERİ BOĞACAK"

Teröristlerin döktükleri kanın hesabının damla damla sorulması gerektiğine değinen Bahçeli, "Kandil'e bir şafak vakti Türk'ün şanlı bayrağı dikilmeli, terör elebaşları mağaralarına gömülmelidir. Mahmur'da kurulu bulunan terör kampları yakılıp yıkılmalıdır. Ayrıca PKK'nın Irak-Suriye arasında irtibat ve intikal sahalarından birisi olan Sincar'ın kısa süre içinde yerle bir edilmesi, özellikle örgütün nefes aldığı ve kontrolünde tuttuğu Peşhabur sınır kapısının da temizlenmesi artık hayat memat konusudur." dedi.

PKK'ya kol kanat gerenleri 'sözde özgürlük savunucuları' şeklinde niteleyen Bahçeli, Gara'da akan kanın, bu kişilerin alayını boğacağını, bu kez ateşin yalnızca düştüğü yeri yakmayacağını ve PKK'nın silahlarıyla birlikte son teröristine kadar teslim olup Türk adaleti önünde hesap vereceğini söyleyen Bahçeli, diğer seçeneği de hainlerin kafalarının kopartılması şeklinde ifade etti.

"MHP TARİHİ MÜRACAATINI YERİNE GETİRECEK"

Omeşrum mağarada aslında Türk milletinin tamamına ateş açıldığını ve gerisinin bölücüler, yardım ve yataklık yapan iş birlikçiler, eli ve vicdanı kanlı teröristlerin düşünmesi gerektiğini belirten Bahçeli, HDP ile hesaplaşmadan PKK'nın bitirilemeyeceğini savundu. Bu nedenle HDP'nin kapatılmasının elzem olduğunun altını çizen MHP lideri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gereğinin yapılması için çağrıda bulunarak "MHP Siyasi Partiler Kanunun 100’üncü maddesinden kaynaklanan hakkını tam ve eksiksiz kullanarak tarihi müracaatını mutlaka yerine getirecektir." dedi.