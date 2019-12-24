Bahçeli'den "Kanal İstanbul" açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kanal İstanbul projesine ilişkin," Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir." dedi.
Devlet Bahçeli, "Ne işimiz var Libya’da diyen tarih, kültür, jeopolitik cahili kimliksizlerle, sırtını zalimlere yaslayan terörist Hafter aynı çizgide buluşmuş, aynı çemberde birleşmiştir. Kanal İstanbul Projesi’nin ABD donanmasının Karadeniz’e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil, aynı zamanda müfteridir'' dedi.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler : kanal istanbul, abd donanması
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