Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Milliyetçilik' yanıtı: Yine yaş tahtaya bast,ı bize Milliyetçilik hatırlatması yapması zeka özrü değil, zilletin zehir tesidir.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün sabah bir televizyon programında söylediği sözlere sert çıkışan Bahçeli, "Dün sabah emeli belli, hedefi belli, varmak istediği yer belirgin olan malum bir televizyon kanalında CHP Genel Başkanı’nın şahsımla ilgili değerlendirmelerini ibretle izledim. Milliyetçilik konusunda kestiği ahkamı, kırdığı potu, döktüğü aklının dibini gülümseyerek takip ettim. Sayın Kılıçdaroğlu yine yaş tahtaya bastı,yine baltayı taşa vurdu,bir kez daha açığa düştü! Gerçi bu gibi durumlar onun için öylesine olağan ve otomatiğe bağlanmıştı ki, haline ne acıyan ne de haksızlığını araştıracak kalmıştı.Ancak haksızlık karşısında susmak dilsiz şeytanlıktır. Aklına eseni konuşan hak ettiğini bulur,lafın okkalısını duyar.Sayın Kılıçdaroğlu’nun milliyetçilik tarifi körün fil tarifine tamamıyla uyar.Virane zihninde milliğin kırıntısı dahi olmayan birisinin bize milliyetçilik hatırlatması yapması zeka özrü değil, zilletin zehir tesiridir" ifadelerini kullandı.