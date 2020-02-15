Bahçelievler'de GBT sorgusu yapan 3 bekçi bıçaklandı
Bahçelievler'de 3 bekçi kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Bu saldırı sırasında saldırgan da yaralanırken polislerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Bahçelievler'de görev sırasında 3 bekçi yaralandı. Bahçelievler'de GBT sorgusu yapan 3 bekçi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla yaralandı. Boğuşma sırasında bekçiler, saldırganı da yaralı bir şekilde yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bekçileri ve saldırganı hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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