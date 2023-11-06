Bahçeye giren ayı, arı kovanlarını parçaladı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde ayı girdikleri bahçede 10 kovanı parçalarken, binlerce arıyı da telef etti.

Edinilen bilgiye göre, Ağlı ilçesine bağlı Bereketli köyünde bal üretimi yapan Hasan Ergin’e ait bahçeye giren ayı, 10 adet arı kovanını parçaladı. Kovanlardaki binlerce arı da ayı tarafından telef edildi.

Bahçesine gelen Hasan Ergin karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Son dönemlerde ilçede ayı olaylarında büyük artış olduğunu ifade eden Hasan Ergin, yetkililerin önlem almasını istedi.

Arıcılık yapan vatandaşlar emeklerinin bu şekilde heba olmasından şikayet etti. Köylüler bu tür olayların sıkca rastlanmasından dolayı bir önlem alınmasının ve emeklerinin ziyan olmasının önüne geçilmesini istedi.