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Bahir ne demek, TDK'ya göre Bahir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bahir kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bahir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bahir nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bahir kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bahir ne demek, TDK'ya göre Bahir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bahir ne demek? Bahir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bahir kelimesi. Peki bahir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bahir nedir, bahir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BAHİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bahir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Bahir kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre bahir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Deniz
- Mevlidin bölümlerinden her biri
- Aruzdaki vezin takımlarından her biri

BAHİR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ben o yârin çölünde kum / Bahrinde su, elinde mum

BAHİR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- tahtelbahir

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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