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Bahir isminin anlamı nedir, Bahir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Bahir ismi; ışıklı, parlak, güzel anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Bahir isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Bahir isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Bahir isminin anlamı nedir, Bahir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Bahir isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Bahir ismi ne demek, Bahir ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Bahir isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Bahir İsminin anlamı nedir? TDK Bahir anlamı:

Bahir ismi TDK'da deniz; mevlidin bölümlerinden her biri; aruzdaki vezin takımlarından her biri şeklinde 3 şekilde tanımlanmaktadır.

Bahir İsmi Kuranda geçiyor mu?

Bahir ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Bahir isminin kökeni:

Bahir ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 195 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Bahir isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Bahir isminin rengi:

Bordo

Bahir ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Bahir isminin Harf Analizi Nedir ?

Bahir ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B: Sezgisel, sakin

A: Öncü, lider, mantıklı

H: Statü/para, garantici

İ: Duygusal, sezgisel, sanatçı

R: Akıllı, lider, sert

Bahir isminin Numerolojisi Kaçtır?

Bahir ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2

A: 1

H: 10

İ: 12

R: 21

= 46 Bahir İsminin Numeroloji Toplamı 46’dir.

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Bahir isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Bahir ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Bahir isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2A: 1H: 8İ: 9R: 9 = 29

2 9= 11Kader sayısıdır

Bahir isminin 11kader sayısına göre kişilik özellikleri

11– İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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