Bahname ne demek, TDK'ya göre Bahname kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bahname ne demek? Bahname TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bahname kelimesi. Peki bahname ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bahname nedir, bahname kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Bahname kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Bahname kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

BAHNAME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bahname kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bahname kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre bahname kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçinde cinsel konularla ilgili açık saçık yazıların, resimlerin bulunduğu eser

