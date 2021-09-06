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Bahri Şatıroğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Aşık Veysel'in oğlu kimdir?

Aşık Veysel'in oğlu olan Bahri Şatıroğlu'nun vefat haberinin ardından Bahri Şatıroğlu internette vatandaşlar tarafından Bahri Şatıroğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Aşık Veysel'in oğlu kimdir? sorularıyla aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

Bahri Şatıroğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Aşık Veysel'in oğlu kimdir?

Bahri Şatıroğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Aşık Veysel'in oğlu kimdir? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

BAHRİ ŞATIROĞLU KİMDİR, NERELİ? AŞIK VEYSEL'İN OĞLU KİMDİR?

Nereli olduğu bilinmeyen Bahri Şatıroğlu, müzisyen ve emekli öğretmendir. Âşık Veysel'in çocuklarından olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün deftere almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir. Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır.

Bahri Şatıroğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Aşık Veysel'in oğlu kimdir?

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Şatıroğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Vasiyeti üzerine Sivas'a götürülen Bahri Şatıroğlu, Sivrialan köyünde, babası Aşık Veysel'in kabrinin yanındaki aile mezarlığında defnedilecek.

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