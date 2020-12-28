Bahriye Tülin Hattat kimdir? AK Parti Beşiktaş İlçe Başkan Adayı kimdir? soruları internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

BAHRİYE TÜLİN HATTAT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

2010 yılında AK Parti Beşiktaş İlçe KK Yedek Üye olan Bahriye Tülin Hattat, 2011 yılında KK Yürütme- Ekonomi, Dış İlişkiler ve Seçim İşleri Birim Başkanı olarak görev almıştır.

Hattat, 2013 yılında Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar ve Tanıtım Medya Birim Başkanlığı, 2015'de Haziran ve Kasım Seçimleri 2. Bölge MV Aday Adaylığı, 2015-2016 yılları arasında Beşiktaş İlçe Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler komisyon üyesi, Hayvan Hakları Kom. Başkanı, 2016'da Sarıyer İlçe Başkanlığı Yedek Üyesi, EKM Komisyon üyesi ve 15 Temmuz Gazi ve Şehit Aileri komisyon üyesi Halkla İlişkiler Kadın Platform Komisyon Başkanı olarak görev almıştır.

2011- 2014 yılları arasında Türkiye Alzheimer Derneği ve Vakfı Sosyal Aktivite üyeliği olan Hattat'ın 2014 yılından itibaren Ankara Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Yeşilay Cemiyeti Beşiktaş Şube Kurucu Üyeliği, Yeşilay Cemiyeti Beşiktaş Şube Başkan Yardımcılığı, Epos 7 Kültür ve Sanat Derneği Üyesi ve Denetmeni olarak görev almıştır. İlçe Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanı olarak devam etmektedir.

NE OLDU?

Adı bir süredir AK Parti Sarıyer ilçe başkan adaylığı için anılan Sarıyer'in sevilen simalarından Bahriye Tülin Hattat, AK Parti Genel Merkezi ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın istişareleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile AK Parti Beşiktaş ilçe başkan adayı oldu.