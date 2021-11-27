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Baht Oyunu aşkı tam gaz devam ediyor! Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çiftinden bomba hamle!

Kanal D ekranlarının final yapan Baht Oyunu dizisindeki rol arkadaşlığı aşka dönüşen Aytaç Şaşmaz'ın sevgilisi Cemre Baysel aileye girdi.

Baht Oyunu aşkı tam gaz devam ediyor! Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çiftinden bomba hamle!

Kanal D’de yaz dizisi olarak başlayan, sevilince yeni sezonda da devam eden Baht Oyunu’nda ‘Ada’ ve ‘Bora’ karakterlerine hayat veren Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz ikilisi dizinin setinde tanıştı ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.

Baht Oyunu dizisi çok sevilmesine rağmen beklenen reyting oranlarını alamayınca final kararı aldı. Proje olarak yollarını ayıran aşıklar özel hayatlarında ise mutlu birlikteliklerine devam ediyor.

Baht Oyunu aşkı tam gaz devam ediyor! Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çiftinden bomba hamle!

Sosyal medyada zaman zaman beraber fotoğraflarını paylaşan çiftten gelen son paylaşım hayranlarını mest etti. Çift, Aytaç Şaşmaz’ın kendisi gibi oyuncu olan abisi İsmail Ege Şaşmaz’ın doğum gününü birlikte kutladı.

Ünlü oyuncu, aile pozunu “Sağlıkla huzurla gelsin yeni yaşım. İyi dilekleriniz için teşekkürler, siz de iyi ki varsınız.” notuyla paylaştı.

Fotoğraf beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Baht Oyunu aşkı tam gaz devam ediyor! Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çiftinden bomba hamle!

 

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