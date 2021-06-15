Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 15 Haziran 2021 Salı güncel altın fiyatları...Kağıttan Hayatlar çalıntı iddiasıyla gündemde! Film mahkemelik oldu!Dün çırılçıplaktı! Sinan Çetin bu kez kıyafetleriyle güneşlendi!Erdoğan'ın danışmanı İsmail Cesur'dan Financial Times'a fotoğraf tepkisi: Mücadelenin hangi boyutta olduğunu gösteriyor!Bahtiyar Akçay kimdir? Bahtiyar Akçay öldürüldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Bahtiyar Akçay olayıNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 15 Haziran 2021 Salı | Başak burçları, duygularınız mı mantığınız mı?Çalışma hayatındaki kadınlara müjde! Erken emeklilikte staj sigorta fırsatıEvlenmek isteyen gençlere müjde: Devletten 'yuva kurma' desteği... Aylık gelirin 24 katı kadar veriliyor!Dolar ve euro düne göre yükseldi! Bugün dolar fiyatı ne kadar, kaç TL?  İşte 15 Haziran 2021 Salı döviz kurlarıCopa America 2021 : Arjantin 1 -1 Şili maç özeti izle | Messi'nin enfes frikik golü yetmedi
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bahtiyar Akçay kimdir? Bahtiyar Akçay öldürüldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Bahtiyar Akçay olayı

Bahtiyar Akçay kimdir? Bahtiyar Akçay öldürüldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Bahtiyar Akçay olayı

Giresun'dan İstanbul'a araba almaya gelen Bahtiyar Akçay sırra kadem bastı. Müge Anlı'nın yeni ele aldığı konu vatandaşların dikkatini çekti. Günün en çok araştırılan konusu Müge Anlı Bahtiyar Akçay olayı oldu. Peki Bahtiyar Akçay kimdir? Bahtiyar Akçay öldürüldü mü, bulundu mu? İşte detaylar.

Bahtiyar Akçay kimdir? Bahtiyar Akçay öldürüldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Bahtiyar Akçay olayı

Müge Anlı'da işlenen Bahtiyar Akçay olayı büyük merak uyandırdı. Arkadaşına verdiği borcu geri alıp kendisine araba almak isteyen Bahtiyar Akçay İstanbul'a geldikten sonra ortadan kayboldu. Peki Bahtiyar Akçay kimdir? Bahtiyar Akçay öldürüldü mü, bulundu mu?  İşte Müge Anlı Bahtiyar Akçay olayı...

BAHTİYAR AKÇAY KİMDİR?

Evli ve 1 kız sahibi Bahtiyar Akçay  50 yaşındaydı. Giresun'da yaşayan Akçay 70 bin liralık araba almak istiyordu. Arkadaşı Nadir Bey'e daha önce verdiği 50 bin TL'lik borcu geri alıp üzerine de 20 bin TL koyarak kendisine araba almak isteyen Akçay'ın hayalleri suya düştü aniden ortadan kayboldu. 

Bahtiyar Akçay kimdir? Bahtiyar Akçay öldürüldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Bahtiyar Akçay olayı

BAHTİYAR AKÇAY ÖLDÜRÜLDÜ MÜ, BULUNDU MU?

İstanbul'da yaşayan arkadaşı Nadir Bey'in yanına gittikten sonra kayıplara karışan Bahtiyar Akçay Müge Anlı'da aranıyor. Kızı programda Nadir Bey'i aradığını ve Nadir Bey'in kendisine, ''Baban intihar etmiş olabilir, Sarıyer'e gitse intihar etse kim bilecek. Ölenle ölünmez. Babanı arama kızım.'' gibi sözler sarf ettiğini söyledi. 

Bahtiyar Akçay kimdir? Bahtiyar Akçay öldürüldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Bahtiyar Akçay olayı

Nadir Bey'den bu sözler nedeniyle şüphelendiğini dile getiren kızı babasının intihar edecek olsa araba bakmayacağını söyledi.

Bahtiyar Akçay kimdir? Bahtiyar Akçay öldürüldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Bahtiyar Akçay olayı

Müge Anlı'nın ekibi de, Nadir Bey'in arandığını "Ben kaybolduğu gün birlikteydim, 5'te yemek yedikten sonra ayrıldık ben bir şey bilmiyorum'' dediğini aktardı. 

MÜGE ANLI BAHTİYAR AKÇAY OLAYININ VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

Öte yandan Müge Anlı, konuyu işlemeye başladığında programı bir kişinin aradığını, ''Benim kardeşim de 2017 yılında Nadir'in şirketine girdi. Girişi var çıkışı yok'' şeklinde konuştuğunu söyledi. 

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT