Bahtiyar Akçay kimdir? Bahtiyar Akçay öldürüldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Bahtiyar Akçay olayı

Müge Anlı'da işlenen Bahtiyar Akçay olayı büyük merak uyandırdı. Arkadaşına verdiği borcu geri alıp kendisine araba almak isteyen Bahtiyar Akçay İstanbul'a geldikten sonra ortadan kayboldu. Peki Bahtiyar Akçay kimdir? Bahtiyar Akçay öldürüldü mü, bulundu mu? İşte Müge Anlı Bahtiyar Akçay olayı...

BAHTİYAR AKÇAY KİMDİR?

Evli ve 1 kız sahibi Bahtiyar Akçay 50 yaşındaydı. Giresun'da yaşayan Akçay 70 bin liralık araba almak istiyordu. Arkadaşı Nadir Bey'e daha önce verdiği 50 bin TL'lik borcu geri alıp üzerine de 20 bin TL koyarak kendisine araba almak isteyen Akçay'ın hayalleri suya düştü aniden ortadan kayboldu.

BAHTİYAR AKÇAY ÖLDÜRÜLDÜ MÜ, BULUNDU MU?

İstanbul'da yaşayan arkadaşı Nadir Bey'in yanına gittikten sonra kayıplara karışan Bahtiyar Akçay Müge Anlı'da aranıyor. Kızı programda Nadir Bey'i aradığını ve Nadir Bey'in kendisine, ''Baban intihar etmiş olabilir, Sarıyer'e gitse intihar etse kim bilecek. Ölenle ölünmez. Babanı arama kızım.'' gibi sözler sarf ettiğini söyledi.

Nadir Bey'den bu sözler nedeniyle şüphelendiğini dile getiren kızı babasının intihar edecek olsa araba bakmayacağını söyledi.

Müge Anlı'nın ekibi de, Nadir Bey'in arandığını "Ben kaybolduğu gün birlikteydim, 5'te yemek yedikten sonra ayrıldık ben bir şey bilmiyorum'' dediğini aktardı.

MÜGE ANLI BAHTİYAR AKÇAY OLAYININ VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

Öte yandan Müge Anlı, konuyu işlemeye başladığında programı bir kişinin aradığını, ''Benim kardeşim de 2017 yılında Nadir'in şirketine girdi. Girişi var çıkışı yok'' şeklinde konuştuğunu söyledi.