Bailey Hoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bailey Hoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bailey Hoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bailey Hoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bailey Hoy 3 Şubat 2003 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bailey Hoy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bailey Hoy'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bailey Hoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bailey Hoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bailey Hoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bailey Hoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Carrick Rangers

Bailey Hoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bailey Hoy şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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