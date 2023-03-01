Bailey Leach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bailey Leach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bailey Leach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bailey Leach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bailey Leach {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bailey Leach Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına - tarihinde katılmıştır. Bailey Leach'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bailey Leach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bailey Leach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bailey Leach şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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