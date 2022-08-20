Bakan Akar açıkladı! 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleşti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Milli Savunma Üniversitesi’ndeki Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyaretini ziyaret etti. Bakan Akar ve Guterres, ziyaretin ardından kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.

"İKİLİ İLİŞKİLER 4'LÜ OLARAK YAPILDI"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Rusya Ukrayna arasında çatışmadan dolayı enerji ve gıda krizin riskinin arttığını takip ediyoruz. Bunun üzerine Ukrayna Limanlarında bulunan 25 milyon tondan fazla tahılının hem güvenli ve kısa zamanda ihtiyaç sahibi ülkelere sevki için denize bir koridor oluşturulması bir zaruret haline gelmiştir. Bu bağlamda; Türkiye; Cumhurbaşkanımızın, Putin ve Zelenski ile görüşmeleri doğrultusunda sorunun çözümü için bir inisiyatif almış, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye tarafından görevlendirilen özel temsilciler vasıtasıyla yoğun bir temas süreci yaşanmış. Başlangıçta ikili olan ilişkiler daha sonra 4’lü olarak yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız, Putin, Zelenski ve Guterres’in gösterdikleri irade neticesinde Müşterek Koordinasyon Merkezi oluşturulmuştur. Ukrayna’dan ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin Odesa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından emniyetle denizden nakliyatını koordine eden bu merkez, faaliyetlerine planlandığı şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

"TAHIL SEVKİYATININ GİDEREK ARTACAĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Müşterek Koordinasyon Merkezinin personel sayısının giderek arttığını belirten Bakan Akar, “Birleşmiş Milletlerin himayesinde ve Türkiye’nin ev sahipliğindeki bu merkez personel sayısını giderek artırmıştır. Şu anda hali hazırda Türkiye’den 14, Rusya’dan 22, Ukrayna’dan 12 ve Birleşmiş Milletlerden 23 temsilci olmak üzere, toplam 71 kişi görev yapmaktadır. Önemli bir hususta sahada herhangi bir askeri unsur bulunmamaktadır. Müşterek Koordinasyon Merkezi tüm faaliyetlerini taraf ülkeler ve Birleşmiş Milletler ile koordineli olarak yürütmektedir. 1 Ağustos'tan bu yana toplam 51 gemi, tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 27’si Ukrayna limanlarından çıkış yapmıştır. 24 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir. Şu ana kadar Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Bunun giderek artacağını değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.