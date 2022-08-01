Bakan Akar açıkladı: Ukrayna'dan gemiler çıkmaya devam edecek! "1 Ocak'tan bu yana 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1 Ocak 2022'den bu yana sürdürülen operasyonlarda 2 bin 226'ın teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ukrayna'dan gemilerin çıkışının devam edeceğinin bilgisini vere veren Bakan Akar, küresel gıda sorununa dikkat çekerek," Göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika'dan Avrupa'ya ve Türkiye'ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Akar açıkladı: Ukrayna'dan gemiler çıkmaya devam edecek! "1 Ocak'tan bu yana 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Hulusi Akar, gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Odessa Limanı'ndan ayrılan ilk gemi) Yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında bulunacak, demirlemesine müteakip müşterek heyet kontrol edecek.

(Tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması) Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek."

Bakan Akar açıkladı: Ukrayna'dan gemiler çıkmaya devam edecek! 1 Ocak'tan bu yana 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirildi

KÜRESEL GIDA SORUNU

Göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika'dan Avrupa'ya ve Türkiye'ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir. Çözüme gidiyor olması önemli.

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"RUSYA LİMANLARDA ÇEŞİTLİ GIDA VE KİMYASALLAR VAR"

Rusya'nın limanlarında da gıda ve çeşitli kimyasallar var. Bunların nakli bizim çalışmamızın dışında ayrı bir konu ama bir katkımız olursa Türkiye olarak memnuniyet duyarız.

TERÖRLE MÜCADELE

1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

ABD'DEN F-16 TEDARİKİ

Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Olmazsa, dünya çok genişledi artık, seçenekler çok arttı. Buna karşı birçok çözüm üretilebilir.

Türkiye'ye karşı kendilerince bir hesap içindeler. Silahlanma bütçesinde 5 katına çıkan bir artış var. Diyoruz ki bu TSK ve Türkiye için az, savunma için çok.

Bakan Akar açıkladı: Ukrayna'dan gemiler çıkmaya devam edecek! 1 Ocak'tan bu yana 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirildi

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