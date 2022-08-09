Bakan Akar konuştu! Evlerine dönmelerini sağlayacağız diyerek açıkladı: " 9 milyon Suriyeli ile muhatabız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin terör bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonların işgal harekatı olmadığını ifade ederek," Tek hedefimiz teröristler. Biz onlara karşı yaptığımız mücadeleyi sürdürüyoruz." dedi. Akar, 9 milyon Suriyeli ile muhatap olduklarını belirterek," Onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Evlerine dönmelerini sağlayacağız" diye konuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Akar konuştu! Evlerine dönmelerini sağlayacağız diyerek açıkladı: " 9 milyon Suriyeli ile muhatabız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,"2023 ve ötesinde akil ve müşfik Türk diplomasisi" temasıyla toplanan 13. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Hulusi Akar, terörle mücadele ve Suriyeli mülteciler hakkında konuştu.

Bakan Akar konuştu! Evlerine dönmelerini sağlayacağız diyerek açıkladı: 9 milyon Suriyeli ile muhatabız

SURİYELİLERİN BİR KISMI TÜRKİYE'DE BİR KISMI IRAK'TA

Akar, Suriyeli mültecilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade etti. Akar, Suriyelilerin evlerine dönmeleri sağlayacaklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"9 milyon Suriyeli ile muhatabız. Onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bir kısmı Türkiye’de bir kısmı da Irak’ta olmak üzere. Biz Suriye’nin kuzeyindeki hayat şartlarını ne kadar normalleştirebilirsek; önce oradan gelmeyi engelleyeceğiz ardından da orayı cazibe merkezi haline getirerek Türkiye’deki Suriyeli kardeşlerimizi evlerine ve topraklarına dönmelerini sağlayacağız."

Bakan Akar konuştu! Evlerine dönmelerini sağlayacağız diyerek açıkladı: 9 milyon Suriyeli ile muhatabız

"BİZ TERÖRİSTLERLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Türkiye'nin terörle mücadelesine de değinen Bakan Akar, " Terör bölgelerinde bizim yaptığımız operasyonların hiçbiri işgal harekatı değildir. Biz terörist ile mücadele ediyoruz. Tek hedefimiz teröristler. Biz onlara karşı yaptığımız mücadeleyi sürdürüyoruz." dedi.

Bakan Akar konuştu! Evlerine dönmelerini sağlayacağız diyerek açıkladı: 9 milyon Suriyeli ile muhatabız

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