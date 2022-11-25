Bakan Akar, Pençe Kılıç Hava Harekatı'ndaki son durumu açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe vuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kılıç Hava Harekatı'ndaki son durum hakkında bilgi verirken ABD'nin gözlem noktasının vurulduğu yönündeki iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Akar, Pençe Kılıç Hava Harekatı'ndaki son durumu açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe vuruldu

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Genel Merkezi'nde yapıldı. Toplantının sona ermesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Hulusi Akar, Pençe Kılıç Hava Harekatı ve gündeme ilişkin konular hakkında konuştu.

Bakan Akar, Pençe Kılıç Hava Harekatı'ndaki son durumu açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe vuruldu

PENÇE KILIÇ HAVA HAREKATI'NDAKİ SON DURUM

Pençe-Kılıç Harekatı'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, "Terörü sona erdirmek, ülkemizin ve milletimizin, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başlayan Pençe-Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Bakan Akar, Pençe Kılıç Hava Harekatı'ndaki son durumu açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe vuruldu

ABD GÖZLEM NOKTASI VURULDUĞU İDDİASI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyinde "ABD gözlem noktasını vurduğu" iddiasının sorulması üzerine Bakan Akar, "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Terörist neredeyse hedefimiz orası. Sivillere, çevreye zarar vermemek bizim en önemli ilkemiz." yanıtını verdi.

Bakan Akar, Pençe Kılıç Hava Harekatı'ndaki son durumu açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe vuruldu

SURİYE'DE LİDERLER DÜZEYİNE GÖRÜŞME OLUR MU?

Bir gazetecinin "Suriye'de liderler düzeyinde bir görüşme ne zaman gerçekleşir" demesi üzerine Akar, "Küçük büyük, irili ufaklı bir sürü gelişme var. Bunlar şekillenir, sonuçlanır, buna göre bakılır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğine vurgu yapan Akar, "Her yerde kişilikli ve kimlikli politikalarla ülkemizin ve milletimizin hak ve hukukunu savunuyoruz. Bununla birlikte Kıbrıs, Azerbaycan ve Libya gibi dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında da onların yanında yer almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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