Bakan Akar, terörle mücadeledeki son durumu açıkladı! Kimyasal silah yalanına sert çıktı

Çeşitli programlarda katılmak için Edirne'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Valilik tarafından düzenlenen 'Şehit ve Gazi Aileleri Buluşması'na katıldı.

Burada şehit ve gazi aileleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Hulusi Akar, dünyada ve bölgede ciddi sıkıntı ve krizlerin yaşandığı bir dönemde tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin kişilikli ve kimlikli politikalarıyla uluslararası alanda bir özne haline geldiğini belirten Akar, bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev ve sorumluluklarının daha da arttığını belirtti.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde kendisine verilen görevleri büyük kahramanlık ve fedakarlıkla yerine getirdiğine dikkati çeken Akar, "Onların hakkını ödememiz çok zor” diye konuştu.

Hudut güvenliğine ilişkin cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirlerinin alındığını, Mehmetçiğin "Hudut Namustur" anlayışı içinde görevini yerine getirdiğini vurgulayan Akar, terörle mücadelenin de artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla devam ettiğini söyledi.

"TERÖRİSTLERİN TEK ÇARESİ TÜRK ADALETİNE TESLİM OLMAK"

Türkiye'nin terörle mücadelesine değinen Bakan Akar, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin devam edeceğini söyledi. "Teröristlerin tek çaresi Türk adaletine teslim olmak." diyen Akar, "Başka çarelerinin olmadığını teröristlerin sözde elebaşları anladı, diğerlerinin de anlaması gerekiyor." dedi.

"ŞEHİT AİLELERİNİN GÖZYAŞLARININ HESABINI TERÖRİSTLERDEN TEK TEK SORUYORUZ"

Şehitlerin bir damla kanını yerde bırakmadıklarını, bırakmayacaklarının altını çizen Akar, "Aynı şekilde onların ailelerinin gözyaşlarının hesabını tek tek teröristlerden soruyoruz. Mehmetçik ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışında kendisine verilen görevleri atalarına layık şekilde yaptı, yapmaya devam ediyor. Mehmetçik tek tek sığınaklarını, barınaklarını teröristlerin başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Bizim tek hedefimiz teröristler. Teröristler dışında bir hedefimiz söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI

Terörle mücadelede etkisiz hale getirilen terörist sayısı hakkında bilgi veren Akar, "24 Temmuz 2015’ten itibaren bugüne kadar 36 bin 417, bu yılın başından itibaren ise Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 3 bin 148 terörist etkisiz hale getirildi." diye konuştu.

KİMYASAL SİLAH YALANI

Kentte görev yapan gazetecilerle de bir araya gelen Bakan Akar, kimyasal silah yalanına değinerek şunları söyledi: “Bizim tek hedefimiz teröristler. Tüm Mehmetçiğin yaptığı şey en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle 40 yıldan beri terör belasından asil milletimizin başına, 85 milyonun başına bela olan bu terörden halkımızı kurtarmak, 85 milyonu kurtarmak tek hedefimiz bu. Fakat bazıları kimyasal silah meselesinde olduğu gibi fitneyle, fesatla, yalanla, dolanla bir takım girdilerle insanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Bunlardan biride bu. Yani biz teröristlerle mücadele ettikçe sanki içerde ve dışarıda bazıları Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye, Kürt kardeşlerimizle mücadele ediyormuş gibi bir iftira kampanyası yürütüyorlar. Bu kesinlikle söz konusu değil.

İçinizde Kürt kardeşlerimiz olabilir. Hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizle mücadele ettiğimiz asla söz konusu değil. Biz yüz yıllarca beraber yaşıyoruz. Biz kız aldık, kız verdik. Türkler ve Kürtler kardeştir ve bunu dışında konuşmalar alçaklıktır. Biz tek yumruk tek yürek olarak bu vatanı savunduk, bu vatanı kurduk bu günlere geldik. Bundan sonra inşallah birlik beraberlik içinde yaşayacağız. Bundan en büyük göstergeleri Çanakkale’ye gidin bakın Türkler ve Kürtler yan yana yatıyor. Biz biriz beraberiz."

"YUNANİSTAN ADALARI SİLAHLANDIRIYOR"

Akar, Yunanistan ile yaşanan gerilim hakkında da konuştu. Türkiye'nin güçlü bir müttefik olduğuna dikkat çeken Akar, Yunanistan'ın Lozan'a aykırı olarak adaları silahlandırdığını söyledi.

Akar şunları dile getirdi: “Yunanistan ile görüşelim konuşalım dedikçe arkadaşlarımız bunu zafiyet bir şekilde algılanmamasın. Bütün problemleri çözmek için buyurun gelin kimseye güvenmeyin Türkiye ile Yunanistan arasındaki problemleri ikili görüşmeler ile çözelim bunu başkalarına havale etmeyin ve başkalarından medet ummayın. Çünkü şunu bilin Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefiktir. Bunun bilincine varın. Sabırla, şefkatle barış elimizi uzattık. Burada barışın hakim olması için yapılması gereken ne varsa bunları yapın. Türk-Yunan sorunları dediğimiz zaman bizim söyleyeceğimiz şey bu. Bunun için bizim heyetlerimiz 2 kere Yunanistan’a gitti, onlar 1 kere Türkiye’ye geldi. Toplantının 4.sü Türkiye’de yapılması lazım, 2 yıldan beri bekliyoruz. En son gittiğim NATO bakanlar toplantısında muhatabımız olan savunma bakanı arkadaşımızı bu konuda beklentimizi ilettik. Gerçekten çözüm istiyorlarsa herhangi bir Yunanistan’ı şımartmak değil, haksız girişimlerine, eylemlerine, söylemlerine göz yummak değil tarafsız olmaları, adil olmaları ve hukuk çerçevesinde davranmaları.



Adalar silahlandırılıyor bunu bütün kitaplar yazıyor, anlaşmalarda yazıyor. Lozan yazıyor, haz anlaşması yazıyor siz anlaşmalara rağmen bunu yapıyorsunuz ve bunlarında kabulünü bekliyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Biz bütün bunlara rağmen görüşelim, diyoruz. Bir şekilde barışçıl yöntemlerle yaşamanın yollarını bulmayı istiyoruz”