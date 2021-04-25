Bakan Akar: Türk ve Ermeni toplumlarının ilişkilerini soykırım olarak nitelemek gerçeğe aykırıdır

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında flaş bir paylaşımda bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın görüntülü açıklamasına yer verilen paylaşımda, Akar'ın “Teröristlerin büyük zayiat verdiğini değerlendiriyoruz. Bizzat kara unsurlarımız tarafından, komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 31” ifadelerine yer verildi. Yapılan bir diğer paylaşıma ise "Yüzyıllarca birlikte güven ve refah içerisinde yaşayan ve hâlâ birlikte yaşama iradesine sahip olan Türk ve Ermeni toplumlarının ilişkilerini soykırım olarak nitelemek gerçeğe aykırıdır, gaflettir, cehalettir, gerçeğin ve geleceğin tahribidir." notu düşüldü.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın o paylaşımı: