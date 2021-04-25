Bakan Akar: Türk ve Ermeni toplumlarının ilişkilerini soykırım olarak nitelemek gerçeğe aykırıdırPençe-Şimşek Harekatı bölgesinden acı haber!Aygün Çakar kimdir? | Uzman Çavuş Aygün Çakar şehit mi oldu?Survivor'da gerilim hızla tırmanıyor! Birbirlerinin üzerine yürüdülerFenerbahçe 3 - 2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCUBiden'ın skandal sözlerine Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'den yanıt!Antalya Kemerspor 2 - 1 Manisaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuDiyarbekir Spor 2 - 1 Belediye Derince Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuÇankaya 3 - 1 Artvin Hopaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuPayasspor 1 - 5 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bakan Akar: Türk ve Ermeni toplumlarının ilişkilerini soykırım olarak nitelemek gerçeğe aykırıdır

Bakan Akar: Türk ve Ermeni toplumlarının ilişkilerini soykırım olarak nitelemek gerçeğe aykırıdır

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Bakan Akar'ın video açıklamasına yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında flaş bir paylaşımda bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın görüntülü açıklamasına yer verilen paylaşımda, Akar'ın “Teröristlerin büyük zayiat verdiğini değerlendiriyoruz. Bizzat kara unsurlarımız tarafından, komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 31” ifadelerine yer verildi. Yapılan bir diğer paylaşıma ise "Yüzyıllarca birlikte güven ve refah içerisinde yaşayan ve hâlâ birlikte yaşama iradesine sahip olan Türk ve Ermeni toplumlarının ilişkilerini soykırım olarak nitelemek gerçeğe aykırıdır, gaflettir, cehalettir, gerçeğin ve geleceğin tahribidir." notu düşüldü.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın o paylaşımı:

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT