Bakan Akar'dan açıklama: "Devlet, millet el ele bu felaketten çıkacak"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin vurduğu Hatay'da hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde esnaflar için yapılan prefabrik çarşıda incelemelerde bulundu.

Melahat Ersoy
Editör
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Bakan Akar'dan açıklama: "Devlet, millet el ele bu felaketten çıkacak"

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra yaşam destek ve hayatın normale dönmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

BAKAN AKAR İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da sürekli bölgede bulunarak çalışmaları takip ediyor. Bu çerçevede Bakan Akar, Defne ilçesinde kurulan Sevgi Park Prefabrik İş Yeri’nde incelemelerde bulundu. Esnaf için 50 prefabrik iş yerinden oluşturulan çarşıya ilişkin yetkililerden bilgi alan Akar, iş yerlerini gezdi. Çekilen kura sonucu iş yeri almaya hak kazanan esnaf ile sohbet eden Bakan Akar, iş yerlerinin kurulumunda görev alan işçilerle de bir araya geldi.

"YARALARI BERABER SARACAĞIZ"

Devletin tüm gücüyle sahada olduğunu belirten Bakan Akar, “Başına devlet bir güç ama bunu milletiyle birleştirdiği zaman tam güç oluyor. Biz devlet, millet el ele bu felaketten çıkacak, yaraları hep beraber saracağız. Yapılan bu çarşı da bu çalışmaların çok güzel bir örneği. Hayatın normalleşmesine çok önemli katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

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