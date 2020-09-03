Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Hak iddia etmeye kalkanlar var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Türk hava sahasının takip edildiği merkezde faaliyetlere ilişkin brifing alan Akar ve komutanlar, daha sonra çeşitli talimatlar verdi. Akar ve komutanlar burada yürütülen çalışmaları izledi. Daha sonra Bakan Akar, burada personellere hitap ederek savunma ve güvenlik konularının dışında son dönemde Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs'taki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"Hiçbir şekilde zerre kadar hakkımızdan dahi vazgeçmeyeceğimizi, hakkımızın, hukukumuzun çiğnenmesine göz yummayacağımızı herkesin bilmesi lazım." diyen Akar şöyle devam etti:

"Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler"

"KIBRIS BİZİM MİLLİ DAVAMIZDIR"

Bakan Akar, Türkiye'nin uluslararası hukuk, deniz hukuku, mahkeme kararları, teamüller ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun hareket ettiğini vurguladı. Akar, Yunanistan'ın Fransa ve arkasında AB ile haklı olduğunu iddia ettiğini belirterek şöyle konuştu:

" Dünyayı bir araya getirseniz dahi hiçbir zaman sizin ortaya koyduğunuz 'İki kere iki beş eder' sözünü bize anlatamazsınız. Bu gerçek değil. Arkanızda kim olursa olsun 'İki kere iki dört eder' gerçeğini değiştiremezseniz. Kıbrıs bizim mili davamızdır, oradaki kardeşlerimizin hakkını hukukunu 1974'te hangi anlayışla koruduysak 2020 yılında da aynı konumdayız"

FRANSA'YA SERT ÇIKTI: NE HAKLA GELİYORSUN BURAYA?

Yunanistan'ın Lozan Antlaşması’na aykırı olarak 16 adayı silahlandırdığını belirten Bakan Akar, "Bundan sonra böyle bir şey yapamazsınız" dedi. Yapılan tüm ihlallere rağmen Türkiye'nin yine de 'diyalog' dediğinin altını çizen Bakan Akar,"Yunanistan ve Türkiye; fakat burada anlaşılması zor olan kabadayılar var. Örneğin Fransa; garantörlük yok, anlaşma yok, sen AB'nin temsilcisi de değilsin ne hakla geliyorsun buraya? Tek başına çıkıp 'Ben kahramanlık yapacağım' diyorsan, o kabadayılık zamanı geçti. Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz. Biz açık ve net bir şekilde inançla imanla bilgiyle mantıkla bilimle hukukla hak ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu da kimse engelleyemez." şeklinde konuştu.

AKAR, OBJEKTİFLİK VURGUSU YAPTI

Bakan Akar, diğer dost ve müttefik ülkelerden de bu konuda objektif olmalarını beklediklerini belirtti. Üçüncü ülkelerin de bu konuya mantıklı bakmaları gerektiğini kaydeden Akar,"Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir. Siz eğer Güney Kıbrıs'ın ambargosunu kaldırırsanız dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil çatışma, çözüm değil çözümsüzlük getirir. Bunu da herkesin bilmesi lazım" diye konuştu.

Sözlerinin sonunda ülkenin birliği, bütünlüğü ve güvenliği için karada, denizde ve havada faaliyetlerini yoğun şekilde sürdüren silah ve mesai arkadaşlarına başarılar dileyen Akar, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Bugünlere gelmemizdeki büyük fedakarlık ve katkılarından dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

MUHARİP KUVVET KOMUTANLIĞI KARARGAHININ YENİ BİNASI AÇILDI

Ayrıca Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Birleştirilmiş Harekat Merkezi'ndeki ziyaretlerinden önce Muharip Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nı da ziyaret etti. Yeni karargah binasının resmi açılışını yapan Akar ve komutanlar, karargah bahçesindeki 'İstikbal Göklerdedir Anıtı'nın açılış törenine de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından üzerindeki Türk bayrağını kaldırarak anıtın açılışını yapan Akar, heykeltıraş Sait Rüstem'e de eserinden dolayı plaket verdi.

Muharip Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nın açılışını kurdele keserek yapan Bakan Akar, "Ülkemize, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize hayırlı olsun" dedi. Akar, kestiği kurdeleyi almak isteyen personele ise "Biz bunları saklıyoruz" diyerek vermedi.