Bakan Akar'dan terör açıklaması: Kandil'in ışıkları söndü! Teröristler neredeyse biz de orada olacağız!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kandilin ışıkları söndü, kararıyor. Sonlarının geldiğini gördüler. En son terörist etkisiz hale gelinceye kadar operasyonlar devam edecek. TSK’nın aralıksız mücadelesi sürüyor. Teröristler nerdeyse orada olacağız. Pençe-Yıldırım-Şimşek operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Akar'ın konuşmasından önemli satırbaşları...

"Kandilin ışıkları söndü, kararıyor. Sonlarının geldiğini gördüler. En son terörist etkisiz hale gelinceye kadar operasyonlar devam edecek. TSK’nın aralıksız mücadelesi sürüyor. Teröristler nerdeyse orada olacağız. Pençe-Yıldırım-Şimşek operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi.

İsrail askerlerinin yaptığı gibi, uluslararası hukuku hiçe sayarak bir şey yapmıyoruz. Bizim yaptığımız mücadale şeffaf ve açıktır.

YUNANİSTAN'I ANKARAYA BEKLİYORUZ

Bu bir provokasyon, siyasi çözümleri baltalamak için yapılan girişimler. İyi niyetli çalışmaları baltalama gayretinde tahrip etmek için gayret gösteriyorlar. Önümüzdeki hafta, güven artırıcı önlemler toplantısı kapsamında Yunanistan’la görüşeceğiz 4. toplantı için Ankara’ya bekliyoruz."