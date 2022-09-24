Bakan Akar'dan Yunan mevkidaşına gönderme! Anlayacağı dilden konuştu: Bu kafayla giderlerse yüzme bilmek işlerine çok yarayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de katıldığı 77'inci BM Genel Kurulu kapsamında Erdoğan'ın heyetinde yer alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, New York'ta bulunan Türkevi'nde gazeteci Ahmet Hakan'a açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Türkiye - Yunanistan gerilimi, ABD'nin F- 16 savaş uçağı satışı, terörle mücadele ve gündeme ilişkin konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Hakan'ın yazısında yer alan ifadelere göre Bakan Akar şunları söyledi:

Tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen Yunanistan’ın bazı siyasileri, provokatif eylem ve söylemlere devam ediyorlar. Türkiye’yi karalamak için türlü yollara başvuruyorlar. Akılla, mantıkla, hukukla izahı olmayan mesnetsiz iftiralarla kendilerini gülünç duruma düşürüyorlar.

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"TÜRKİYE'Yİ SÜREKLİ NATO, AB, ABD GİBİ ÜÇÜNCÜ TARAFLARA ŞİKÂYET EDİYORLAR"

Biz sorunların çözümü için kendilerini ısrarla görüşmeye çağırırken onlar ısrarla diyalogdan kaçıyorlar. Hem böyle yapıyorlar hem de diyalogdan kaçan tarafın Türkiye olduğu yalanını söylüyorlar. Kendi aramızda çözebileceğimiz sorunlar konusunda Türkiye'yi sürekli NATO, AB, ABD gibi üçüncü taraflara şikâyet ediyorlar. İkili sorunlarımızı Türkiye-NATO, Türkiye-AB ya da Türkiye-ABD sorunu haline getirmeye çalışıyorlar.

İlgili ilgisiz her ortamda Türkiye’yle ilgili gerçek dışı iddialarla uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de ahlak dışı ve diplomatik teamüllere aykırı bir tutum sergiliyorlar.

Anlaşmalara aykırı şekilde gayri askeri statüdeki adaları silahlandırıyorlar. Bu durum bize hem meşru müdafaa hakkı doğurmakta hem de adaların egemenliğini tartışmalı hale getirmekte. Bunu söylediğimiz zaman egemenliklerini tehdit ettiğimiz yaygarasını koparıyorlar.

"TÜRKİYE, TEHDİT DEĞİLDİR, GÜÇLÜ, GÜVENİLİR VE ETKİN BİR MÜTTEFİKTİR"

Yayılmacılık yapan kendileri. Meis için 40 bin kilometrekare yetki alanı isteyen kendileri. Sahte tehdit algısıyla beyhude bir silahlanma gayretinde olan kendileri. 1 Ocak’tan beri binden fazla ihlal ve taciz yapan kendileri. Bunları yapıyorlar, sonra da bizi yayılmacı ve saldırgan olarak niteliyorlar. El insaf! Ya evlerinde ayna yok ya da bakmaya korkuyorlar. Baksalar gerçek yüzlerini görecekler, belki de utanacaklar.

Türkiye, tehdit değildir. Türkiye güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefiktir. Bizim amacımız barış ve istikrar için Ege’nin bir barış dostluk denizi olması ve tüm zenginliklerin adil paylaşımı. Ancak her türlü haksız hukuksuz girişime sahada ve masada gerekli karşılığı verdik, bundan sonra da vereceğiz. Bunu bilsinler.

Bir asır önce başkalarına güvenerek girişilen maceranın sonuçlarının ne kadar ağır olduğunu, bu işgal girişiminin Yunan halkı tarafından dahi kabul edilmediğini, hatta bu işgal girişiminden sorumlu üç başbakan, iki bakan ve başkomutanlarının idamla cezalandırıldığını unutmamalı. Tarihten ders almalı. Sabırla uzattığımız dostluk elini tutmalı.

"TAHIL KRİZİNİN BU ŞEKİLDE ÇÖZÜLMESİ, ENERJİ KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNE DE MODEL OLABİLİR"

Tahıl sorununun çözümü, tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla önlenebileceğini kanıtladı. Türkiye’nin iki ülke ile de konuşabiliyor olmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Tahıl krizinin bu şekilde çözülmesi, enerji krizinin çözümüne de model olabilir.

Terör koridoruna müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bizim hedefimiz sadece teröristler. Şu artık bilinmelidir: DEAŞ Müslümanları, PKK da Kürtleri temsil etmiyor. Muhataplarımızdan mutabakatlara uymalarını acilen bekliyoruz. Tel-Rıfat ve Münbiç bölgesi, terör yuvası haline geldi.

"ABD’NİN YPG’YE SİLAH YARDIMI YAPMASI YA DA SINIRDA ORTAK TATBİKAT YAPMASI KABUL EDİLEMEZ"

NATO dokümanlarında en önemli husus terörle mücadele iken ABD’nin YPG’ye silah yardımı yapması ya da sınırda ortak tatbikat yapması kabul edilemez, açıklanamaz.

Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yok. Yerinde ve zamanında gereken her türlü müdahale yapıldı, yapılacak. Operasyon zaten oluyor, olacak. Her şeyin bir yeri, zamanı, taktiği, tekniği, mühendisliği, matematiği var. Ülkemizin güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye’nin en doğal hakkı. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecek.

ABD'NİN F-16 SAVAŞ UÇAĞI SATIŞI

F-16 satışını şarta bağlayan eklemeler kabul edilemez. Elimizi kolumuzu bağlayacak hiçbir şart olmamalı. ABD, kurumsal bir tavır sergilemeli.

"GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE, HEM AVRUPA HEM BÖLGESEL İSTİKRAR VE GÜVENLİK HEM DE NATO İÇİN ELZEMDİR"

Ukrayna krizi bir kez daha gösterdi ki güçlü bir Türkiye, hem Avrupa hem bölgesel istikrar ve güvenlik hem de NATO için elzemdir. Bunu kör gözler de gördü, sağır kulaklar da duydu.

Önceliğimiz envanterimizde olan ve etkin bir şekilde kullandığımız F-16 uçağının tedarik ve modernizasyonudur. Planlarımız bu yöndedir. Ama elbette alternatif çözümlerimiz de mevcut.