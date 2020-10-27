Bakan Albayrak: Ekonomi dönüm noktasında!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ülke ekonomilerini olumsuz etkilerken Türkiye'de de piyasa son günlerde oldukça hareketlendi. Bu dalgalanmaların üzerine açıklamalarda bulunan Hazine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dalgalanan piyasayı değerlendirerek Türkiye ekonomisinin yükselişte olduğunu belirtmesinin ardından ekonominin dönüm noktasında olduğunu ve yeni bir sermaye yatırım dalgasının söz konusu olduğunu ifade etti. İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalrından satır başları:

Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladığını ifade eden Bakan Albayrak, bu dönemde küresel şirketlerin Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, şoklara dirençli, güvenilir, dinamik ortaklara ihtiyacı olduğunu belirterek

"Türkiye, yatırımcılara güçlü üretim tabanı, eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu ve lojistik altyapısıyla benzersiz fırsatlar sunuyor." şeklinde konuştu.

"YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN AVANTAJLI"

Kur dalgalanmalarını ise ekonomide dönüm noktası olarak değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ufukta yeni bir sermaye yatırım dalgasının belirdiğini vurgulaytarak yeni ekonomik modelin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Bu modelin ülkeyi pandemi öncesi döneme taşıdığının altını çizen Albayrak, "Türkiye ekonomisi bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi.

Yeni ekonomik model, üretim, yatırım, iş imkanları, rekabetçi kur ile ihracatı, pandemi öncesi seviyeye getirerek kendini gösterdi.

Türkiye'nin tartışmasız en güçlü yanları, lojistik avantajı, 3 kıtanın birleştiği noktada olması, genç nüfus ve eğitimli iş gücüdür.

Türkiye, hızlı ekonomik büyümesi, 20 yılda 3 katına çıkan GSYİH'si, satın alma gücü artan orta sınıfıyla güçlü ve büyük bir pazar.

Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde hızla ön sıralara ilerlemesinin yanında, yabancı yatırımcılar için de pek çok avantaj sağlıyor." ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.