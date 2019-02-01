Bakan Albayrak IMF iddialarına sert çıktı: İftiraları şaşkınlıkla izliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye ekonomisi ile ilgili kriz beklentisi boşa çıkanların içine düştükleri hali, umutsuzlukla sarıldıkları yalan ve iftiraların ulaştığı boyutu şaşkınlık ve üzüntü ile izliyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşma yapacağı yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı. Bakan Albayrak konu hakkında, "Türkiye ekonomisi ile ilgili kriz beklentisi boşa çıkanların içine düştükleri hali, umutsuzlukla sarıldıkları yalan ve iftiraların ulaştığı boyutu şaşkınlık ve üzüntü ile izliyoruz. Alınan tedbirlerle ekonomide güçlenme devam edecek. Türkiye'nin IMF ile yolunun kesişmesi dahi söz konusu değil" dedi.