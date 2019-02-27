Bakan Albayrak ve Jared Kushner görüştü
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kıdemli Danışmanı Jared Kushner bugün Türkiye'ye geldi ve Külliye'de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüştü. Bakan Albayrak görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kıdemli Danışmanı Jared Kushner bugün Türkiye'ye geldi ve Külliye'de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüştü. Bakan Albayrak görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Albayrak şu mesajı paylaştı:
Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Sn. Trump’ın Kıdemli Danışmanı Sn. Jared Kushner ile gerçekleştirdikleri görüşmeye katıldık. Ardından Sn. Kushner ile baş başa görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik adımları görüştük.
Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Sn. Trump’ın Kıdemli Danışmanı Sn. Jared Kushner ile gerçekleştirdikleri görüşmeye katıldık. Ardından Sn. Kushner ile baş başa görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik adımları görüştük.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.