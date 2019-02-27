Bakan Albayrak ve Jared Kushner görüştü ABD Başkanı Donald Trump’ın Kıdemli Danışmanı Jared Kushner bugün Türkiye'ye geldi ve Külliye'de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüştü. Bakan Albayrak görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

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