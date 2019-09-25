Bakan Albayrak'tan ABD'de flaş açıklamalar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamasında “Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz sadece iki ülke için değil dünya için de önemli” ifadesini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BM 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "ABD ile ilişkilerimiz sadece iki ülke için değil dünya için de önemli. İkili ilişkiler 6 aydır çok iyi gidiyor. Geçen yüzyıla bakanlar kaybedecek." dedi. Etiketler : abd, açıklama



