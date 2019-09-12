Bakan Albayrak'tan açıklamalar!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

Geçmişteki başarıları tekdir etmekle birlikte bunları geleceğe taşımalıyız. Göçlerin arttığı ve küresel mücadelelerin yaşandığı bu zorlu konjonktürden geçerken ülkemizin en az düzeyde etkilenmesi için ihtiyatlı politikalarımızı sürdürüyoruz.

Bugün şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu etki ve dalgalanmalara karşı Türkiye en iyi korunma alanlarından biri olmuştur. Ayakları yere basan Yeni Ekonomi Programında bir yılı geride bıraktık. Program kapsamındaki güçlü yapısal reform sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz kazanımları inşallah 2020 yılında çok daha ileriye taşıyacağız.

Özellikle yılın ikinci yarısındaki rahatlamayla yılı pozitif bir büyüme rakamıyla inşaAllah kapatacağımıza inanıyoruz. Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 25.2 seviyesinde 2019 Ağustos ayında yüzde 15 seviyesine geriledi. Ve önümüzdeki Eylül endeksleri, projeksiyon ve tahminler tek haneli hem ÜFE hem TÜFE'de tek haneli rakamları yakalayacağımızı gösteriyor.

Yılın sonuna da hedeflerimizden daha iyi bir performansla ulaşacağız.