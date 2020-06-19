Bakan Albayrak'tan 'FİKKO' paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabında FİKKO toplantısı ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, Twitter hesabında FİKKO toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın paylaşımı:
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz. pic.twitter.com/TSX20Ooles— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 19, 2020
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