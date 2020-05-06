Bakan Albayrak'tan önemli açıklama: Birden fazla ülke ile swap anlaşması yapabiliriz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum. Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

"Enflasyon konusunda bu yıl baskı beklemiyorum. Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum. Ek teşvik paketlerine tabii ki ihtiyaç duyulabilir. Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını çok rahat çevirebiliyor.

TCMB’nin brüt ya da net rezerv hedefi yok. Türkiye’nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede. Swap görüşmeleri devam ediyor birden fazla anlaşma olabilir.

(Sermaye kontrolü sorusu) Defalarca yanıt verdim sermaye kontrolü olmayacak."

"Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum.

Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir.

Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız.

Swap için G-20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim.

Türkiye’nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede.

Ek teşvik paketlerine tabi ki ihtiyaç duyulabilir.

Pandemi öngörü yapmayı zorlaştırıyor.

Enflasyon konusunda bu yıl baskı beklemiyorum.

Bu yıl çok ufak bir cari açık bekliyorum."