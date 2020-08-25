Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde; "Türkiye'nin tarihi açısından kritik bir haberin paylaşıldığı bir günün devamında buluşuyoruz. Türkiye bir eksen dönüşümünde. Ne Doğu ne Batı, yeni eksen Türkiye. Cuma günü bu anons edildikten sonra 5 yıllık süreçte bu kadar muazzam bir tepki aldığımızı gördüm."

"Kuyunun geri kalan kısmında 2 katman daha var. Bundan sonraki süreçte sadece bu kuyu ve alan üzerinde konuşmayacağız. Türkiye bir de bakmışız ki cari fazla veriyor. Karadeniz'in en büyük keşfi olarak açıkladık. Çok büyük bir rezerv. Yüzde 30'luk bir pazarlık avantajı sağladık."

"Maddi kısmı çok geniş. Manevi tarafı şu: Cuma gününde aldığımız pozitif tepkileri bir sepette birleştirince şunu gördüm, bize giydirilmeye çalışan bir öğretilmiş çaresizlik vardı. Bunun yıkıldığını gördüm.

Türkiye enerji bağımlılığı anlamında yeni bir çağın sürecini başlattı, hem psikolojik hem maddi olarak bir duvarı yıktı.

Bir büyük sürpriz önümüzdeki yıllarda madencilik alanında da gelecek.Bu biraz daha uzun soluklu, tohumlarını ektik, ondan da çınarlar çıkacak."

MÜJDE, DOĞAL GAZ FATURALARINA YANSIYACAK MI?

Kesinlikle ve kesinlikle yansıyacak. Sadece vatandaşımızın doğal gaz faturasına yansımayacak. Aynı zamanda sanayicimize, kullandıkları elektrik faturasına kadar yansıyacak. Bu işle uğraşan arkadaşlarımıza inancım tam, 2023'e kadar ulaştıracaklardır. 2023'ten önce müjdelerle gelmiş bile olabiliriz.