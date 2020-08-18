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  3. Bakan Albayrak'tan yeni açıklama!

Bakan Albayrak'tan yeni açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında: "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor." dedi.

Bakan Albayrak'tan yeni açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında: "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Millî enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz." ifadelerini kaydetti. İşte o paylaşım:

 

 

 

Kübra Kaçmaz
Editör


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