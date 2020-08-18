Bakan Albayrak'tan yeni açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında: "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Millî enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz." ifadelerini kaydetti. İşte o paylaşım:

Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Millî enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz.#EkonomideMillîBağımsızlık pic.twitter.com/q743RfP3HZ — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 18, 2020