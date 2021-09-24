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  3. Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu: 59 milyon 271 bin TL'lik destek ödemesi!

Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu: 59 milyon 271 bin TL'lik destek ödemesi!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından 59 milyon 271 bin TL'lik destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Pekdemirli açıklamayı "Hayırlı bereketli olsun, Destek bizden, üretmesi sizden" diyerek duyurdu.

Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu: 59 milyon 271 bin TL'lik destek ödemesi!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tam 59 milyon 271 bin TL'lik destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Ödemeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Pakdemirli, tohum, hububat, mazot, gübre, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarındaki desteklerle ilgili bilgiler verdi. Pakdemirli, "Kırsal kalkınma desteği kapsamında 20 milyon 753 bin lira olmak üzere toplam 59 milyon 271 bin liralık destekleme ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu: 59 milyon 271 bin TL'lik destek ödemesi!

DESTEK BİZDEN, ÜRETMEK SİZDEN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 235 bin lira, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 35 milyon 125 bin lira, mazot ve gübre desteği kapsamında 3 milyon 61 bin lira, toprak analizi desteği kapsamında 95 bin lira, kırsal kalkınma desteği kapsamında 20 milyon 753 bin lira olmak üzere toplam 59 milyon 271 bin liralık destekleme ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz. Hayırlı, bereketli olsun. Destek bizden, üretmek sizden."

 

 

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