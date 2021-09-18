Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu! Çeşitli birimlere 118 işçi alınacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada çeşitli birimlerde istihdam edilmek amacıyla 118 işçi alımı yapacaklarının bilgisini verdi.
Bakan Pakdemirli, twitterdan gerçekleştirdiği duyuruda belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 118 işçiyi bünyelerine katacaklarını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli birimlerde istihdam edilmek ve belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 118 işçi istihdam edeceklerini duyurdu.
BAŞVURULAR 20 - 24 EYLÜL'DE
Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "118 işçi alımı yapacağız. Başvurular 20-24 Eylül arasında Türkiye İş Kurumu'un internet sitesinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Bakanlığımızda işe başlayacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim. Hayırlı olsun" dedi.
118 işçi alımı yapacağız.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) September 18, 2021
Başvurular 20-24 Eylül arasında İŞKUR'un internet sitesinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.
Bakanlığımızda işe başlayacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim.
Hayırlı olsun.