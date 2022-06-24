Bakan Bilgin açıkladı! Kamu işçilerinin ödemeleri bayram öncesi hesaplara yatacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı kararı ile resmi gazetede yayımlanan kamuda çalışan işçilere ilave tediyelere dair önemli açıklamalarda bulunarak, ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde yapılacağını söyledi.

"İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Bilgin, “Cumhurbaşkanımızın kararıyla işçilerimizin ilave tediyeleri Kurban Bayramı öncesi ödenecektir. Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye’mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Böylelikle, Resmi Gazete’de yayımlanan kamuda çalışan işçilere bu yılki ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı 4 Temmuz'da diğer yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.