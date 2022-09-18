Bakan Bilgin: Aralık ayında sevindirici haberler vereceğiz!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kırşehir'de esnafın emeklilik sorunlarını dinledi. Burada EYT hakkında da konuşan Bilgin "En geç aralık ayında mecliste olacak" dedi.

Büşra Mercimek
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Bakan Bilgin: Aralık ayında sevindirici haberler vereceğiz!

Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş, Kırşehir, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 35'inci Ahilik Haftası programına katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte, 2022 yılının çırağı, kalfası ve ahisine ödülleri verildi. Etkinlikte konuşan Bakan Bilgin, “Bin yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. Bizim için tarihin önümüze koyduğu en önemli soru geçmişin izlerinin üzerinde yeni bir medeniyet kurulup kurulamayacağı. Bizler burada bayraklarımızı dalgalandırabiliyorsak bu ülkemizin gücünü gösterir. Ahilik teşkilatı yaklaşık bin yıldır Anadolu'da sosyal, ekonomik, dini, ahlaki ve kültürel ve politik hayatta önemli fonksiyonlar yerine getirmiştir. Ahilik teşkilatı kurucusu Ahi Evran’dır. Kuruluş amacı ticarete ahlaki ilkeler kazandırmak, esnaf dayanışmasını sağlamak, halkımız arasında ticaret kültürünü yaymak ve geliştirmektir. Çalışanlar arasındaki ilişkinin düzenlenmesi dahil bildiğimiz modern anlamdaki sendikacılığın da mimarı ahiliktir" diye konuştu.

Bakan Bilgin: Aralık ayında sevindirici haberler vereceğiz!

'ASGARİ ÜCRETTE EMEKÇİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ'

EYT konusuna değinen Bakan Bilgin, “Pandemi sürecinde dünyada en çok ekonomisini güçlendiren ülke konumundayız. Türkiye 'yola devam' dedi. Esnafların kredi sorunları var. Bunları adım adım çözerek yola devam ediyoruz. Emeklilikle ilgili sorunları çözeceğiz. Onların her türlü sorunu bizim sorunumuzdur. Çalışanlarımız, işçilerimiz ve emekçilerimizin her türlü sorunlarını çözeceğiz. Bu sene asgari ücrette yüzde 85 artış yaptık. Yine aralık sonunda belirlenecek yeni asgari ücrette de emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Milyonların merakla beklediği EYT sorunu en geç aralık ayında meclise intikal ettirilecek. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin: Aralık ayında sevindirici haberler vereceğiz!

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