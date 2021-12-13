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  3. Bakan Bilgin'den emeklileri sevindirecek açıklama!

Bakan Bilgin'den emeklileri sevindirecek açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada asgari ücretli ve kamu çalışanlarının ardından emekli maaşlarının iyileştirilmesi için bir çalışmaları bulunduğunu duyurdu.

Bakan Bilgin'den emeklileri sevindirecek açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, asgari ücretli ve kamu çalışanlarının ardından emekli maaşlarının iyileştirilmesi için bir çalışmaları bulunduğunu ifade etti.

EMEKLİLER İÇİN KAPSAMLI ÇALIŞMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emekli gelirleriyle, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmada mesafe aldıkça bunu kamuoyuyla paylaşacağız" 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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