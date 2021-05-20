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  3. Bakan Bilgin'den kritik görüşme sonrası flaş paylaşım!

Bakan Bilgin'den kritik görüşme sonrası flaş paylaşım!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve konfederasyon yönetimi ile işçilere yönelik çalışmalar için bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Bilgin'den kritik görüşme sonrası flaş paylaşım!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve konfederasyon yönetimi ile işçilere yönelik çalışmalar için bir araya geldiklerini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"DİSK Genel Başkanı Sn. Arzu Çerkezoğlu ve konfederasyon yönetimi ile bir araya geldik.

İşçi kardeşlerimize yönelik çalışmalarımızı ele aldık.

Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Bakan Bilgin'den kritik görüşme sonrası flaş paylaşım!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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